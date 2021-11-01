Аліна Гросу відповіла, чи готова народити Полянському сина

Роман планує освідчитися коханій.

Українська співачка Аліна Гросу поміркувала про народження дітей.

Так, нещодавно коханий зірки Роман Полянський зізнався, що мріє стати знову батьком. Чоловік хоче, аби Аліна народила йому сина.

"Я, як і будь-який чоловік, хочу сина. В одному з інтерв'ю Аліна сказала, що хоче 5-6 дітей тому, я думаю, у нас все вийде. Я вже готую їй пропозицію руки та серця", - поділився актор.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Виконавиця "Зірковому шляху" зізнається, що хоче народити коханому сина. Втім, Аліна поки не готова до материнства.

"Сина дуже хочу. Боюся ще народжувати, адже це велика відповідальність. Але на будинок я згодна", - прокоментувала знаменитість.

Зауважимо, закохані планують звести в Україні будинок. Так, влітку пара їздила дивитися різні ділянки. Втім, через роботу це питання відклали.

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