Зеленський зустрівся з Меркель: обговорили Донбас і енергетику

Зеленський зустрівся з Меркель: обговорили Донбас і енергетику

Також Володимир Зеленський мав короткі зустрічі з декількома іншими очільниками держав.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбулася у межах конференції ООН з питань зміни клімату у британському Ґлазґо.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Сторони обговорили:

безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру,

енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання.

Також Володимир Зеленський мав короткі зустрічі з президентами Литви, Латвії, Єгипту, Фінляндії, Північної Македонії, Кіпру, Республіки Конго, а також президентом Європейської ради і главою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання