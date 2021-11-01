Зеленський зустрівся з Меркель: обговорили Донбас і енергетику

Також Володимир Зеленський мав короткі зустрічі з декількома іншими очільниками держав.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбулася у межах конференції ООН з питань зміни клімату у британському Ґлазґо.
Про це інформує пресслужба Офісу президента України.
Сторони обговорили:
- безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру,
- енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання.
Також Володимир Зеленський мав короткі зустрічі з президентами Литви, Латвії, Єгипту, Фінляндії, Північної Македонії, Кіпру, Республіки Конго, а також президентом Європейської ради і главою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Ґлазґо домовлявся з еміром Катару про скраплений газ.