Алла Пугачева напугала своим лицом: "Бедная, аж рот перекосило"

Артистка озадачила видом.
Певица Алла Пугачева, которая недавно шокировала образом с новым цветом волос, на этот раз изрядно напугала фанатов.
72-летняя артистка озадачила видом своего лица в новом видео. Исполнительница записала ролик, где выразила свою поддержку актрисе Юлии Пересильд, которая вскоре полетит в космос сниматься в фильме.
В комментариях пользователи признались, что были ошарашены от вида кумира. В частности, они обратили внимание на рот Пугачевой.
- Бедная, аж рот перекосило
- При всем уважении! Совсем другая и не похожа на себя
- Что с губами? В разные стороны
- Господи! Ну как на это смотреть??? Рот перекосило, слова не произносит. Совсем не против Пугачевой, но всему свое время. Живи спокойно и не лезь уже в эфир, пожалуйста
- Что с губами?
Напомним, ранее Анастасия Приходько вспомнила, как довела себя до анорексии и весила 47 кило. Вылечиться звезде помогла мама.