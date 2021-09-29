Алла Пугачева напугала своим лицом: "Бедная, аж рот перекосило"

Артистка озадачила видом.

Певица Алла Пугачева, которая недавно шокировала образом с новым цветом волос, на этот раз изрядно напугала фанатов.

72-летняя артистка озадачила видом своего лица в новом видео. Исполнительница записала ролик, где выразила свою поддержку актрисе Юлии Пересильд, которая вскоре полетит в космос сниматься в фильме.

В комментариях пользователи признались, что были ошарашены от вида кумира. В частности, они обратили внимание на рот Пугачевой.

Бедная, аж рот перекосило

При всем уважении! Совсем другая и не похожа на себя

Что с губами? В разные стороны

Господи! Ну как на это смотреть??? Рот перекосило, слова не произносит. Совсем не против Пугачевой, но всему свое время. Живи спокойно и не лезь уже в эфир, пожалуйста

Что с губами?

Напомним, ранее Анастасия Приходько вспомнила, как довела себя до анорексии и весила 47 кило. Вылечиться звезде помогла мама.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку