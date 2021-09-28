Один донор спас жизни 4 человек: в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке

Спасти ребенка могла только трансплантация.

Шанс на жизнь. В Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. Донором стал 38-летний мужчина. Врачи констатировали у него смерть мозга, а родные дали разрешение на забор его органов. Сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это ее единственный шанс.

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Об этом 28 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Для меня Маргарита — это вся моя жизнь. Она у меня дочь единственная, поэтому все для меня значит", — говорит мать девочки.

Маргарите 12. Она восьмиклассница. Но этой осенью она еще в школе не была. Все время — в больнице. Жизнь девочки резко изменилось год назад. Сначала после тренировки у нее начал болеть живот, потом появилась одышка, кашель и отеки. Врачи диагностировали кардиомиопатию. Спасти Маргариту может только трансплантация. И шанс на это появился сегодня.

В Виннице в сопровождении полицейских сирен к стадиону, где приземлился вертолет, везут донорское сердце. Считанные секунды и тот поднимается небо.

Это — крыша столичного института сердца. Просто здесь садится вертолет с ценным грузом на борту — сердцем, на какое уже ждут в операционной.

Туда и спешит кардиохирург Борис Тодуров.

"У нас донор больше, чем реципиент. И это нас беспокоит. Но у этой девочки больше нет шансов, поэтому мы попробуем адаптировать большое сердце к ее грудной клетки", — говорит Борис Тудоров.

Новости Украины: в Киеве 12-летней девочке со сложной патологией пересадили сердце

Времени мало. Хирурги берутся. Важнейшее здесь время! На все про все у медиков полтора часа.

Между тем, под операционной подстерегает мама Маргариты. И очень верит, что на этот раз все получится. Потому что это уже не первая попытка трансплантировать сердце ее дочери.

"Мы уже здесь были в госпитализации, но что-то не так с донором, с сердечком. Поэтому чуда не произошло. Ее вчера предупредили, что не надо есть. И она уже мне: "Мама, видимо, нам нашли донора". Говорю: "Не знаю, ничего не говорили", — говорит женщина.

В ту ночь в Виннице медики не смогли спасти жизнь 38-летнего мужчины, который имел сложную черепно-мозговую травму. Врачи констатировали смерть головного мозга. Зато, родственники мужчины дали согласие на забор его органов. Кто он — мама девочки не знает.

"Благодарная семье донора, спасли жизнь моему ребенку", — говорит женщина.

Один донор — четыре жизни. А это уже бьется сердце. Операция была тяжелой, но удачной.

С хорошими новостями врач идет к маме Маргаритки.

Напомним, ранее во Львове медики впервые в Украине осуществили операцию по трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему львовянину.

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