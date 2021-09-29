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Алла Пугачова налякала своїм обличчям: "Бідна, аж рот перекосило"

Алла Пугачова налякала своїм обличчям: "Бідна, аж рот перекосило"

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Алла Пугачова налякала своїм обличчям: "Бідна, аж рот перекосило"

instagram.com/alla_orfey

Артистка спантеличила виглядом.

Співачка Алла Пугачова, яка нещодавно шокувала образом з новим кольором волосся, цього разу добряче налякала фанатів.

72-річна артистка спантеличила виглядом свого обличчя у новому відео. Виконавиця записала ролик, де висловила свою підтримку акторці Юлії Пересільд, яка невдовзі полетить у космос зніматися у фільмі.

У коментарях користувачі зізналися, що були ошелешені від вигляду кумирки. Зокрема, вони звернули увагу на рот Пугачової.

  • Бідна, аж рот перекосило
  • За всієї поваги! Зовсім інша і не схожа на себе
  • Що з губами? У різні боки
  • Господи! Ну як на це дивитися??? Рот перекосило, слова не вимовляє. Зовсім не проти Пугачової, але всьому свій час. Живи спокійно і не лізь вже в ефір, будь ласка
  • Що з губами?

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько пригадала, як довела себе до анорексії та важила 47 кіло. Вилікуватися зірці допомогла мама.

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