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Alyosha похвасталась своим художественным талантом: "Это рисунок кофе"

Дата публикации
Просмотры
974
Время на прочтение
1 мин
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Alyosha похвасталась своим художественным талантом: "Это рисунок кофе"

Певица овладевает новыми навыками.

Певица Alyosha продемонстрировала фанам свой художественный талант на необычном рисунке.

На своей странице в Instagram жена Тараса Тополя показала свой рисунок, созданный с помощью кофе. На листе Alyosha изобразила утонченный букет цветов. Исполнительница предложила украинцам овладевать новыми хобби во время отключения света.

"Друзья, чем занимаетесь, когда нет света? Может, для кого-то это время обнаружил новые таланты, о которых раньше не догадывались? Это рисунок кофе, очень удобно, пьешь и рисуешь", – написала Alyosha.

© instagram.com/alyoshasinger
Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях поклонники певицы были удивлены ее умениями и рассказали, как проводят время в отсутствие электроснабжения.

  • Вау! Красота какая!
  • Мы также рисуем с детьми, но раскраски!
  • Рисунок просто супер!

Ранее Alyosha поделилась фотографией 7-летнего сына в день его рождения.

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Дата публикации
Просмотры
974
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