Alyosha похвасталась своим художественным талантом: "Это рисунок кофе"

Певица Alyosha продемонстрировала фанам свой художественный талант на необычном рисунке.

На своей странице в Instagram жена Тараса Тополя показала свой рисунок, созданный с помощью кофе. На листе Alyosha изобразила утонченный букет цветов. Исполнительница предложила украинцам овладевать новыми хобби во время отключения света.

"Друзья, чем занимаетесь, когда нет света? Может, для кого-то это время обнаружил новые таланты, о которых раньше не догадывались? Это рисунок кофе, очень удобно, пьешь и рисуешь", – написала Alyosha.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях поклонники певицы были удивлены ее умениями и рассказали, как проводят время в отсутствие электроснабжения.

Вау! Красота какая!

Мы также рисуем с детьми, но раскраски!

Рисунок просто супер!

Ранее Alyosha поделилась фотографией 7-летнего сына в день его рождения.

Читайте также: