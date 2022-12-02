Alyosha похвасталась своим художественным талантом: "Это рисунок кофе"

Певица овладевает новыми навыками.
Певица Alyosha продемонстрировала фанам свой художественный талант на необычном рисунке.
На своей странице в Instagram жена Тараса Тополя показала свой рисунок, созданный с помощью кофе. На листе Alyosha изобразила утонченный букет цветов. Исполнительница предложила украинцам овладевать новыми хобби во время отключения света.
"Друзья, чем занимаетесь, когда нет света? Может, для кого-то это время обнаружил новые таланты, о которых раньше не догадывались? Это рисунок кофе, очень удобно, пьешь и рисуешь", – написала Alyosha.
В комментариях поклонники певицы были удивлены ее умениями и рассказали, как проводят время в отсутствие электроснабжения.
- Вау! Красота какая!
- Мы также рисуем с детьми, но раскраски!
- Рисунок просто супер!
Ранее Alyosha поделилась фотографией 7-летнего сына в день его рождения.
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