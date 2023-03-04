Анатолий Анатолич довел до слез эмоциональным видео, как его дочь впервые за год приехала домой

Жена и дети телеведущего Анатолия Анатолича наконец-то вернулись домой в Украину.

Дочери и сын шоумена не были дома круглый год и изрядно загрустили за родными стенами. Эмоциональной реакцией дочери Алисы на возвращение в Украину Анатолич поделился в Instagram.

"Мои дети один год без дома. Я хочу, чтобы мы никогда не забывали, что попытались у нас забрать. Наш дом. Не отдадим", – подписал ролик ведущий.

На трогательных кадрах девочка не сдержала слез, когда впервые за долгое время очутилась дома. Алиса со слезами на глазах обходила каждую комнату дома и обнимала домашних любимцев. Девочка очень беспокоилась, что за такое долгое время животные забыли ее, но они также были рады видеть свою хозяйку.

Эмоциональные кадры не оставили безразличных среди подписчиков Анатолича. Умилили кадры и звездных коллег шоумена.

Ты меня растрогал… пусть все дети увидят свой дом! (Андрей Бедняков)

Ты что делаешь! Как спать теперь… Реву! Обнимаю вас, не пренебрегайте тревогами! (Даша Астафьева)

Это так трогательно! (Оля Цыбульская)

Напомним, что в начале полномасштабной войны семья Анатолия Антолич уехала за границу и поселилась во Франции. Однако жизнь там не смогла заметить им родную Украину, поэтому жена шоумена с детьми приняла решение быть рядом с мужем дома.

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