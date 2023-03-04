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Юрий Великий "порвал" новой пародией на обнаженного российского генерала Матовникова, танцующего стриптиз

Юрий Великий "порвал" новой пародией на обнаженного российского генерала Матовникова, танцующего стриптиз

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
95
Время на прочтение
2 мин
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Юрий Великий "порвал" новой пародией на обнаженного российского генерала Матовникова, танцующего стриптиз

Юрий Великий в образе Александра Матовникова

Артист представил, как генерал мог бы объяснить свои неожиданные откровенные па.

Звезда Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий довел до слез от смеха своей новой пародией.

В свежем видео Великий воплотил образ заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенанта, героя России Александра Матовникова, прославившегося видео со своим стриптизом.

В ролике Великий в образе Матовникова предстает в костюме, имитирующем обнаженное тело и с полотенцем в руках. Как известно, свои оголенные танцы путинский генерал никак не прокомментировал. Великий представил, что бы в свою защиту мог бы сказать генерал.

В видео Великого "Матовников" поначалу пытается опровергнуть, что на пикантном ролике изображен именно он. Впрочем, позже признает, что стриптиз действительно он танцует и объяснил, что это было:

"Я со всей ответственностью заявляю, что на том фейковом видео я не я, и пипка не моя. И банное полотенце на видео тоже не мое... Я только что посмотрел то видео, на котором был якобы не я. В итоге оказалось, будто не я никто другой, как я, просто сразу себя не узнал. Не думал, что со стороны так обалденно выгляжу", — говорит "Матовников".

Также российский генерал объяснил, что его видео со стриптизом на самом деле было очередным докладом начальству:

"Дело в том, что я человек военный, красивый, здоровенный, как писал когда-то Пушкин. И в любой внештатной ситуации должен действовать по уставу. Если вы заметили, на том видео я молчал. Это делалось для того, чтобы меня не подслушивали. А для тех, кто не знает, хочу сообщить, что в военном деле существует специальная азбука танцев, с помощью которой я передавал тогда секретную информацию в Генштаб, которую тщательно зашифровал в своих грационных телодвижениях. И бальные танцы мои ничто иное, как очередной доклад начальству", — объяснил "Матовников".

Напомним, ранее Юрий Великий насмешил пародией на дядю Сирожу, который "взорвал" российский самолет на аэродроме "Мачулищи".

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Дата публикации
Просмотры
95
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