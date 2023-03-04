Юрий Великий "порвал" новой пародией на обнаженного российского генерала Матовникова, танцующего стриптиз

Звезда Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий довел до слез от смеха своей новой пародией.

В свежем видео Великий воплотил образ заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенанта, героя России Александра Матовникова, прославившегося видео со своим стриптизом.

В ролике Великий в образе Матовникова предстает в костюме, имитирующем обнаженное тело и с полотенцем в руках. Как известно, свои оголенные танцы путинский генерал никак не прокомментировал. Великий представил, что бы в свою защиту мог бы сказать генерал.

В видео Великого "Матовников" поначалу пытается опровергнуть, что на пикантном ролике изображен именно он. Впрочем, позже признает, что стриптиз действительно он танцует и объяснил, что это было:

"Я со всей ответственностью заявляю, что на том фейковом видео я не я, и пипка не моя. И банное полотенце на видео тоже не мое... Я только что посмотрел то видео, на котором был якобы не я. В итоге оказалось, будто не я никто другой, как я, просто сразу себя не узнал. Не думал, что со стороны так обалденно выгляжу", — говорит "Матовников".

Также российский генерал объяснил, что его видео со стриптизом на самом деле было очередным докладом начальству:

"Дело в том, что я человек военный, красивый, здоровенный, как писал когда-то Пушкин. И в любой внештатной ситуации должен действовать по уставу. Если вы заметили, на том видео я молчал. Это делалось для того, чтобы меня не подслушивали. А для тех, кто не знает, хочу сообщить, что в военном деле существует специальная азбука танцев, с помощью которой я передавал тогда секретную информацию в Генштаб, которую тщательно зашифровал в своих грационных телодвижениях. И бальные танцы мои ничто иное, как очередной доклад начальству", — объяснил "Матовников".

Напомним, ранее Юрий Великий насмешил пародией на дядю Сирожу, который "взорвал" российский самолет на аэродроме "Мачулищи".

Читайте также: