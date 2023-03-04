Оля Полякова удивила рок-версией хита "Шлепки" на украинском: "Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, а в них п'ятки"

Украинская певица Оля Полякова активно готовится к своему концерту, который состоится 8 марта в КВЦ "Парковый".

Так, на странице в Instagram исполнительница показала фрагмент с недавней репетиции. В частности, Полякова поделилась видео, на котором исполняет новую, украиноязычную версию хита "Шлепки". Причем раздалась свежая версия композиции в рок-звучании. Теперь в песне говорится о том, как российские оккупанты убегали с украинской земли:

"Ну что, ловите новые "шлепки"! "Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, а в них п'ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від орків залишився один вугольок!". Учите слова, родные. Будем шлепать 8 марта в КВЦ "Парковый", — призвала артистка.

Также Полякова отметила, что автором текста к обновленным "Шлепкам" выступил известный украинский поэт, ведущий, а ныне защитник Украины в рядах ВСУ Петр Мага. Кстати, не так давно Полякова эмоционально прочла стихотворение Маги о немощи русского диктатора путина.

Интересно, что рок-версия "Шлепок" пришлась по вкусу поклонникам Оли Поляковой, о чем они рассказали в комментариях: "Супер песня! От вас энергетика бешеная, на диване не усидишь", "Оля, это бомба, это разрыв всех орков! С такой энергией можно все войны остановить", "Аж мурашки по коже! Очень круто".

Напомним, недавно Оля Полякова растрогала теплой встречей с ранеными защитниками, для которых собирала деньги на протезирование.

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