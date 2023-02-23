Оля Полякова эмоционально прочла стихотворение Петра Маги, в котором высмеяла немощь Путина

Украинская певица Оля Полякова не осталась в стороне от "балла сатаны" на стадионе "Лужники" в Москве, который состоялся 22 февраля в честь празднования годовщины вторжения в Украину.

Исполнительница решила оригинальным образом отреагировать на все происходящее во время этого "цирка". Поэтому Полякова прочла стихотворение известного украинского поэта, ведущего, а ныне защитника Украины в рядах ВСУ Петра Маги. Стихотворение, получившее название "Посланіє", Мага написал, будучи в окопе на передовой.

Вірші з окопу. ПОСЛАНІЄ. Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло, раптом бачу виступає, в... Опубликовано Петро Магой Вторник, 21 февраля 2023 г.

Именно с помощью этого стихотворения Полякова выразила все, что думает по поводу действа в "Лужниках". На странице в Instagram артистка запостила видео со стихом:

"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу виступає в тєлєвізорі пуйло! Глядачів у залі мало, всі канали, – навіть "Дождь", я дивлюсь, а що з хлєбалом дорогой расєйській вождь?!" – начала читать стихотворение Маги Полякова.

В свою очередь, фаны Оли отметили, что у нее очень круто получилось передать настроение автора: "Никто лучше прочитать стихотворение не смог бы. Оля, браво!", "Я даже заслушалась! Вот стихотворение в чудесном исполнении, браво Оля", "Крутое стихотворение! Оля круто прочитала".

Напомним, что 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве состоялся шабаш россиян, где они праздновали годовщину полномасштабного вторжения в Украину. На это действо собрались путинисты Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Лариса Долина и многие другие. Пропагандисты устроили настоящий цирк на сцене. 71-летний Газманов прыгал и отжимался, какие-то неизвестные люди пели по-украински о том, как Мариуполь освободили от "нацистов", а Лепс призвал идти на войну, хотя сам становиться пушечным мясом не торопится.

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