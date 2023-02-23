Корректировщикам вражеского огня по Харькову и Лисичанску объявлен приговор

Локации украинских объектов предатели посылали врагу в виде электронных координат с фотоматериалами.

Два российских агента, которые во время российского вторжения собирали информацию о базировании и передислокации подразделений Сил обороны в боях на восточном фронте, приговорены к 15 годам лишения свободы. Враг использовал их информацию для прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов и штурма населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники СБУ задержали агентов в результате спецопераций в Харьковской и Луганской областях в марте и мае прошлого года.

Один из злоумышленников помогал оккупантам захватывать Лисичанск. Для этого он скрыто собирал и передавал захватчикам координаты укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников.

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Другой преступник, работавший инженером одного из филиалов коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", информировал агрессора о размещении бронетехники ВСУ на территории региона, а также корректировал вражеские удары по объектам критической инфраструктуры.

Оба предателя передавали разведданные на временно оккупированную часть востока Украины через "связных", входивших в состав 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа вооруженных сил РФ.

Для коммуникации они использовали анонимные мессенджеры и запрещенные социальные сети, а локации украинских объектов присылали в виде электронных координат с фотоматериалами.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил им наказание – 15 лет заключения.

Напомним, СБУ задержала в Одесской области российского агента, разведывавшего позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

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