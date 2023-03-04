Оля Полякова здивувала рок-версією хіта "Шльопки" українською: "Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, а в них п'ятки"

Українська співачка Оля Полякова активно готується до свого концерту, який відбудеться 8 березня в КВЦ "Парковий".

Так, на сторінці в Instagram виконавиця показала фрагмент з нещодавньої репетиції. Зокрема, Полякова поділилася відео, на якому виконує нову, українськомовну версію хіта "Шлепки". При чому пролунала свіжа версія композиції у рок-звучанні. Тепер у пісні йдеться про те, як російські окупанти тікали з української землі:

"Ну що, ловіть нові "Шльопки"! "Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, а в них п'ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від орків залишився один вугольок"! Вчіть слова рідненькі будемо шльопати 8 березня в КВЦ "Парковий", - закликала артистка.

Також Полякова зазначила, що автором тексту до оновлених "Шльопок" виступив відомий український поет, ведучий, а нині захисник України в лавах ЗСУ Петро Мага. До речі, нещоадвно Полякова емоційно прочитала вірш Маги про неміч російського диктатора путіна.

Цікаво, що рок-версія "Шльопок" прийшлася до смаку шанувальникам Олі Полякової, про що вони розповіли в коментарях: "Супер пісня! Від вас енергетика шалена, на дивані не всидиш", "Оля, це бомба, це розрив всіх орків! З такою енергією можна всі війни зупинити", "Аж мурахи шкірою! Дуже круто".

Нагадаємо, не так давно Оля Полякова зворушила теплою зустріччю з пораненими захисниками, для яких збирала гроші на протезування.

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