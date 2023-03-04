Анатолій Анатоліч довів до сліз емоційним відео, як його донька вперше за рік приїхала додому

Дружина та діти телеведучого Анатолія Анатоліча нарешті повернулися додому до України.

Доньки та син шоумена не були вдома цілий рік та неабияк засумували за рідними стінами. Емоційною реакцією доньки Аліси на повернення до України Анатоліч поділився в Instagram.

"Мої діти один рік без дому. Я хочу, щоб ми ніколи не забували, що спробували в нас забрати. Наш дім. Не віддамо", - підписав ролик ведучий.

На зворушливих кадрах дівчинка не стримала сліз, коли вперше за тривалий час опинилася вдома. Аліса зі сльозами на очах обходила кожну кімнату в будинку та обіймала домашніх улюбленців. Дівчинка дуже переймалася, що за такий довгий час тваринки забули її, але вони також були неабияк раді бачити свою господарку.

Емоційні кадри не залишили байдужих серед підписників Анатоліча. Розчулили кадри й зіркових колег шоумена.

Ти мене розчулив … хай всі діти побачать свій дім! (Андрій Бєдняков)

Ти що робиш! Як спати тепер…. Реву! Обіймаю вас, не нехтуйте тривогами! (Даша Астаф'єва)

Це так зворушливо! (Оля Цибульська)

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни родина Анатолія Антоліч виїхала за кордон та оселилася у Франції. Однак життя там не змогло замітили їм рідної України, тому дружина шоумена з дітьми прийняла рішення бути поруч з чоловіком вдома.

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