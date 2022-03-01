Ани Лорак собирается выступить в Питере, пока ее сограждан убивает Россия

Артистка продолжает развлекать окупантов.

Певица Ани Лорак, несмотря на войну в Украине, продолжает жить своей жизнью и, наверное, думать о заработке.

Так, исполнительница собирается уже завтра, 2 марта, выступить перед российской аудиторией в Санкт-Петербурге. Соответствующие афиши развешены в городе, а артистка выступление не отменяла. Кроме того, Лорак планирует выступить в Воронеже, Ростове, Сочи и других городах России.

Отметим также, что Лорак долгое время не комментировала вторжение России в Украину. Но, на шестой день кровопролития на нашей земле, убийств россиянами детей, решила таки оставить пост в Instagram.

Певица разместила фото, сделанное в одном из бомбоубежищ в Украине, где изображены дети-сироты разных возрастов из Кропивницкого. Артистка вдруг вспомнила, что она украинка и призвала остановить войну.

"Мои дорогие братья и сестры! В Украине идет война! Она убийственна и разрушительная, ежедневно гибнут мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев", — написала Лорак спустя шесть дней после начала войны.

Кстати, Лорак собиралась с концертами в Украину в мае. Среди городов, где хотела выступить артистка, Херсон, Запорожье и Харьков – максимально разрушенные российскими оккупантами.

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