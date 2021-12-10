Анна Тринчер и Jerry Heil в мини-платьях перепели зимний хит Ирины Билык

Артистки выпустили совместную песню.

Певицы Jerry Heil и Анна Тринчер перед Новым годом подняли настроение своим поклонникам.

Звезды выпустили совместный трек, который девушки исполнили на украинском языке. Песня получила название #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ. Девушки спели о бывших. Вместо того, чтобы скучать по эксам, звезды едут встречать новогодние праздники.

Анна Тринчер и Jerry Heil / Пресс-служба Анны Тринчер

Кстати, интересно, что артистки в своей новой композиции использовали мотивы известной песни Ирины Билык – "Мне не жаль".

"Поднимаем новогоднее настроение под нашу новую песню", — поделилась Анна Тринчер.

К слову, певицы уже успели выпустить клип на новый трек. В ролике Jerry Heil и Анна Тринчер изображены в праздничных нарядах. Анна выбрала розовое мини-платье, а Яна – голубое.

Кроме того, в самом клипе просто невероятная новогодняя атмосфера. Повсюду конфетти, елки, гирлянды, подарки и оленята.

Анна Тринчер и Jerry Heil / Пресс-служба Анны Тринчер

"До работы над этим видео лично у меня не было новогоднего настроения. Клип посвящается всем тем, кто, как и я, в работе не понял, когда наступил Новый год!" – поделилась Jerry Heil.

Отметим, певицы планируют выпустить еще один новогодний трек.

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