Анжелика Варум рассказала, почему не ездит на территорию Крыма

Анжелика Варум рассказала, почему не ездит на территорию Крыма

Варум признается, что хочет приезжать во Львов.

Известная певица Анжелика Варум не хочет, чтобы ей запретили въезд на территорию Украины.

Артистка в интервью YouTube-канала "А поговорить?" рассказала, что решила не ездить в Крым.

"Я не могу ездить в Крым. Я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать через территорию Украины, иначе я попаду в "черный список" и не смогу приехать к родственникам ", — рассказала исполнительница.

Анжелика Варум / скриншот с видео

Отметим, что Анжелика Варум родилась во Львове, поэтому в Украине у нее много родных.

Кроме этого, Варум рассказала, что считает украинцев и россиян очень похожим и родным народом. А политическая ситуация, которая сложилась между странами, — это "сумасшедший дом".

"Я за человечность — за мирное существование", — поделилась своими мыслями артистка.

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