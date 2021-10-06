Анжелика Варум рассказала, почему не ездит на территорию Крыма

Варум признается, что хочет приезжать во Львов.
Известная певица Анжелика Варум не хочет, чтобы ей запретили въезд на территорию Украины.
Артистка в интервью YouTube-канала "А поговорить?" рассказала, что решила не ездить в Крым.
"Я не могу ездить в Крым. Я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать через территорию Украины, иначе я попаду в "черный список" и не смогу приехать к родственникам ", — рассказала исполнительница.
Отметим, что Анжелика Варум родилась во Львове, поэтому в Украине у нее много родных.
Кроме этого, Варум рассказала, что считает украинцев и россиян очень похожим и родным народом. А политическая ситуация, которая сложилась между странами, — это "сумасшедший дом".
"Я за человечность — за мирное существование", — поделилась своими мыслями артистка.
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