Беременная MamaRika оказалась под капельницей: "Не все ок"

После обследования артистку оставили в роддоме в стационаре.

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала, как убежала из стационара государственного роддома, оказалась под капельницей.

Так, на днях звезда сообщала, что малыш был беспокойным, из-за чего она плохо себя чувствовала. Сегодня будущая мама, которая находится на 35 неделе беременности, поехала на обследование, а именно делать допплерографию и УЗИ. Как сообщила она впоследствии в Instagram-stories, после исследования ее решили оставить в стационаре и поставили капельницу.

"Вот такие у нас дела. Как вы уже поняли, маманьку оставили в стационаре. Но не все ок, я не хочу вдаваться в подробности, потому что и так невесело. Но, чтобы не наделать хуже, меня оставили в больнице", — поделилась исполнительница .

instagram.com/mamarika_official

MamaRika добавила, что пока не знает, сколько ночей ей придется провести в роддоме. Один из минусов пребывания там — то, что ее любимому запрещено быть рядом с ней.

"Свои впечатления от государственных больниц я вам потом скажу. Думаю, вы уже подозреваете, но пока все не так плохо. Обидный еще тот факт, что мы сегодня празднуем 35 недель беременности и праздную я их в больнице. Сергея не пускают, такие правила. Я здесь одна, как липкая, только я и капельница", — добавила знаменитость.

instagram.com/mamarika_official

Напомним, на днях MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка. Также супруги рассказали, определились ли с именем для малыша.

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