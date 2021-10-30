Дидзьо прокомментировал слухи о его романе с Олей Цыбульской

Артист расставил все точки над "i".
О романе лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы с известной певицей Олей Цибульской сплетничают давно.
Впрочем, на YouTube-канала "Балючі теми" артист решил расставить все точки над "i". Дидзьо отметил, что у них с Олей только профессиональные отношения.
"Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя. Она так много прошла. Оля была радиоведущей, ведущей. Она много работает", — говорит артист.
К слову, и сама Оля говорит то же самое. Певица неоднократно заявляла, что никаких отношений, кроме рабочих, с Михаилом не было.
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