Дидзьо прокомментировал слухи о его романе с Олей Цыбульской

Артист расставил все точки над "i".

О романе лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы с известной певицей Олей Цибульской сплетничают давно.

Впрочем, на YouTube-канала "Балючі теми" артист решил расставить все точки над "i". Дидзьо отметил, что у них с Олей только профессиональные отношения.

Оля Цибульская и Дзидзьо / viva.ua

"Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя. Она так много прошла. Оля была радиоведущей, ведущей. Она много работает", — говорит артист.

К слову, и сама Оля говорит то же самое. Певица неоднократно заявляла, что никаких отношений, кроме рабочих, с Михаилом не было.

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