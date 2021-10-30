Дзідзьо прокоментував чутки про його роман з Олею Цибульською

Дзідзьо прокоментував чутки про його роман з Олею Цибульською

Артист розставив всі крапки над "і".

Про роман лідера гурту DZIDZIO Михайла Хоми з відомою співачкою Олею Цибульською пліткують давно.

Втім, на YouTube-каналу "Балючі теми" артист вирішив розставити всі крапки над "і". Дзідзьо зазначив, що у них з Олею лише професійні стосунки.

Оля Цибульська та Дзідзьо / viva.ua

"Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе. Вона так багато чого пройшла. Оля була радіоведучою, ведучою. Вона багато працює", - говорить артист.

До слова, й сама Оля говорить те саме. Співачка неодноразово заявляла, що жодних стосунків, крім робочих, з Михайлом не мала.

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