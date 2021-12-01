Дмитрий Дикусар о финале "Танцев со звездами": "Я разочарован"

Танцовщик занял второе место.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар прокомментировал победу Артура Логая и Анны Карелиной на шоу "Танцы со звездами".

Танцовщик вместе со спортсменкой, Ольгой Харлан, занял второе место. Впрочем, Дмитрий не скрывает, что разочарован. Хотя танцовщик и говорит, что ему кубок не нужен.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

"Я разочарован. Я не буду говорить, что второе место – это очень круто. Я чувствовал, что что-то подобное должно быть. Поэтому мое разочарование настоящее. Во-первых, я подвел Олю. Во-вторых, я подвел людей", — прокомментировал Дмитрий.

Кроме того, Дикусар считает, что Логай победил нечестно. Если бы был "танец за жизнь", то Дмитрий бы завоевал первое место.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / instagram.com/tanci1plus1

"Если бы все было очень честно, и мы поставили танцовщиков в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно. Но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом участвовал, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным, и это не потому, что я обижен, что у меня нет кубка, он мне не нужен. Кубок — не стоит ничего. Достойна только честь, справедливость, настоящие люди, искреннее сердце и танцы", — ответил Дикусар.

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