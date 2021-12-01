Дмитро Дікусар про фінал "Танців з зірками": "Я розчарований"

Танцівник посів друге місце.

Український хореограф Дмитро Дікусар прокоментував перемогу Артура Логая та Анни Кареліної на шоу "Танці з зірками".

Так, танцівник разом зі спортсменкою, Ольгою Харлан, посів друге місце. Втім, Дмитро не приховує, що розчарований. Хоча танцівник і говорить, що йому кубок не потрібен.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

"Я розчарований. Я не буду казати, що друге місце – це дуже круто. Я відчував, що щось подібне має бути. Тому моє розчарування справжнє. По-перше, я підвів Олю. По-друге, я підвів людей", - прокоментував Дмитро.

Окрім того, Дікусар вважає, що Логай переміг нечесно. Якби був "танець за життя", то Дмитро б виборов перше місце.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / instagram.com/tanci1plus1

"Якби все було дуже чесно, і ми поставили танцівників у рядок, увімкнули музику і подивилися, що станеться, думаю, там було б усе очевидно. Але так не сталося. Хай це буде на совісті тих, хто в цьому брав участь, але нечесно, як на мене. Я маю свою думку. Я вважаю це нечесним. І це не тому, що я ображений, що я не маю кубка. Він мені не потрібен. Я 36 років живу на цій планеті і знаю, що варте уваги. Кубок – не вартий нічого. Варта лише честь, справедливість, справжні люди, щире серце й танці", - відповів Дікусар.

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