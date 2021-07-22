Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Любимый модели сделал ей предложение.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, Анна рассказала фанатам о своей личной жизни.

Недавно модель и блогер пообщалась с подписчиками в сторис своей страницы в Instagram и ответила на их вопросы. Один из них был, когда же девушка выйдет замуж.

На это Анна коротко ответила: "Уже ж позвали". Правда, никаких подробностей о том, где и когда случилось предложение, Заворотнюк не рассекречивала. Сейчас 25-летняя Анна со своим избранником находится на самоизоляции, поскольку во время отдыха в Крыму подхватила коронавирус.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

О любимом девушки известно очень мало — они познакомились во время учебы в США и вместе уже шесть лет. Жених Анны родом из Москвы, там он сейчас и живет с ней. Никаких совместных фото с парнем Аня никогда не постила.

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Отметим, что в США Анна Заворотнюк получала специальнысть "бизнес-администрирование" в престижном университете в Нью-Йорке "Расе University". В Москву девушка вернулась после того, как стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что лечилась после болезни матери. Девушка лечилась в течение полутора лет и до сих пор это делает.

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