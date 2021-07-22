Лукашенко не видит смысла держать "кучу дипломатов" в Европе

По его словам, стране нужно пересмотреть состав своих дипломатических представительств в ЕС.

Беларуси не имеет смысла держать "кучу дипломатов" в странах-членах Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в условиях геополитического противостояния с Западом стране нужно пересмотреть состав своих дипломатических представительств в ЕС. В случае отсутствия надежных торгово-экономических связей с любой из европейских стран нужно сократить число служащих там дипломатов до самого минимума.

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"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она в ущерб государству", — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что укреплять отношения нужно с дружественными Белоруссии странами. Там, по его словам, дипломаты заняты настоящим делом и показывают реальные результаты своей работы, а "не бегают по митингам" и "не постят в деструктивных социальных сетях". Напомним: Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а потому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.

Также он заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь и обвинил Запад в якобы попытках лишить страну суверенитета. Настоящее лицо лукашенковской власти — "Секретные материалы"

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