Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси для немецких товаров

Белорусский лидер предлагает доставлять немецкий импорт в Китай и Россию через Украину.

В ответ на секторальные экономические санкции, введенные странами ЕС в отношении Беларуси, непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко намерен ограничить транзит товаров из Германии и закрыть для них местный рынок. Как сообщает агентство БелТА, об этом он заявил на совещании по поводу противодействия западным санкциям.

От введенных санкций в Беларуси страдают прежде всего машиностроительные предприятия БелАЗ и МАЗ, которые ранее получали комплектующие и основные узлы для производства автомобилей из Германии. Лукашенко посоветовал производителям переориентироваться на Китай и другие страны и пригрозил, что при таких условиях немецкие товары не попадут в Беларусь.

По его словам, в Беларуси есть для этого необходимый опыт ограничения иностранных компаний, в частности, Skoda и Nivea. "Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пусть едут и поставляют туда ", — предложил Лукашенко.

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Кроме того, белорусский лидер дал указание правительству и Национальному банку внимательно присмотреться к западным компаниям, ведущим свой бизнес в стране. "Те из них, кто ответственно относится, понимает нас — добро пожаловать, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться ", — сказал он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси.

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