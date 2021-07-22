Одна из стран отказалась ехать на Олимпиаду-2020: названа причина

Одна из стран отказалась ехать на Олимпиаду-2020: названа причина

Команда Гвинеи не будет представлена на Играх в Токио.

Сборная Гвинеи отказалась выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио. Соответствующее заявление сделал министр спорта страны Санусси Соу.

По словам чиновника, африканская страна не поедет в Японию, чтобы не подвергать своих спортсменов опасности из-за ситуации с коронавирусом.

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"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио", - передает слова Соу AFP.

Однако, по информации источника, близкому к правительству Гвинеи, на самом деле страна отказалась отправить свою делегацию в Токио, поскольку не может покрыть расходы на эту поездку. Отметим, что Гвинею на Олимпиаде-2020 должны были представить 5 спортсменов.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в Японии нашли африканского олимпийца-беглеца: на родине ему грозит тюрьма.

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