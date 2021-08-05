Дочь Dr. Dre бедствует, живет в машине и едва сводит концы с концами

Она неоднократно просила звездного отца о помощи.

Старшая дочь американского рэпера Андре Ромелл Янга, более известного под псевдонимом Dr. Dre, ЛаТанья Янг рассказала о своей тяжелой ситуации.

38-летняя Янг сообщила, что ей негде жить. Она работает курьером в нескольких сервисах доставки еды. Сама же ночует в машине. Арендовать жилье в Калифорнии женщина не может себе позволить, потому что оно слишком дорогое. Дочь неоднократно просила в отца помощи, но тот уже полтора года не дает ей ни копейки.

Дочь Dr. Dre вынуждена оставить детей у друзей

Кроме этого, у Янг даже нет номера телефона Dr. Dre, поэтому она вынуждена с ним общаться через представителей. Также женщина сообщила, что не видела отца уже 18 лет.

ЛаТанья Янг — дочь Dr. Dre от первого брака. Когда девочке было 5 лет, рэпер разошелся с ее мамой, Лизой Джонсон.

В самой Янг есть 4 ребенка, которые сейчас живут в ее друзей.

"Мои дети сейчас остаются в друзей — в машине живу только я", — рассказала она изданию Daily Mail.

Dr. Dre / instagram.com/drdre

Отметим, что капитал 55-летнего Dr. Dre оценивается в 800 млн долларов.

Напомним, также непростая ситуация с отцом в украинского певца Позитива. Он признался, что не общается с близким человеком уже 16 лет. Конкретную причину исполнитель называть не стал, однако намекнул на проблему.

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