Позитив о непростых отношениях с отцом: "Мы не общаемся 16 лет"

Артист поделился довольно личным.

Экс-участник группы "Время и Стекло", музыкант Алексей Завгородний, более известный как Позитив, поделился очень личным.

Знаменитость заговорил о своих непростых отношениях с отцом. В разговоре со Славой Деминым Позитив признался, что не общается с близким человеком уже 16 лет. Конкретную причину исполнитель называть не стал, однако намекнул на проблему.

"Я с отцом не общаюсь 16 лет. У меня не совсем веселый пример отца, но я его понимаю. Он просто не любит ... Он отшельник, человек, который ... он не может оставаться в отношениях с другой женщиной. Всегда надо зрить в корень. Почему он такой, почему человек не может быть моногамным в отношениях. Для меня отец был плохим примером. Потому что я от отцовского отношения к женщинам наоборот все делаю. Я настолько доверяю и люблю женщин, я их превозношу и ношу на руках", — сказал Позитив .

Коснулся Позитив и темы развода со своей женой Анной Андрийчук. В частности артист, который не любит говорить о личной жизни, прокомментировал отношение к тому, что экс-возлюбленная объявила об их разрыве в реалити-шоу Насти Каменских.

"Был такой выбор. Было такое решение у Анны, она меня о нем предупредила, что хочет сделать это. Я сказал: "В любом случае мы публичные люди". Если таково было ее решение, я его в любом случае поддержал бы, даже если бы мне это не нравилось", — объяснил музыкант.

Также Позитив признался, что пока его сердце свободно.

Напомним, ранее экс-жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом. Пара давала шанс восстановить семью.

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