Дочь Жени Галича довела его до слез трогательным подарком в день рождения

Девочка потратила свои средства на помощь батальону певца.
Лидер группы O.Torvald Женя Галич 29 апреля отметил свой 39-й день рождения.
В этот день музыкант попросил не дарить ему подарки, а объявил благотворительный сбор на нужды батальона, где он несет службу с начала полномасштабной войны.
"Друзья, сегодня у меня день рождения. Как и в прошлом году, прошу поздравить донатов на нужды нашего батальона, который сейчас находится на восточном направлении", – попросил Галич.
Неожиданностью для Жени стало то, что к сбору присоединилась и 9-летняя дочь Ева. Девочка перевела для батальона отца все свои собственные средства, а в назначенные платежи написала "С днем рождения, тату". Таким поступком дочь девочка довела Женю до слез.
"Моя маленькая доченька. Горжусь. Рыдаю", — поделился эмоциями в Instagram музыкант.
Напомним, что на днях Женя Галич вместе со своей группой O.Torvald впервые за время войны выпустил песню – эмоциональный трек "Дыши".
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