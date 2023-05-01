Дочь Жени Галича довела его до слез трогательным подарком в день рождения

Лидер группы O.Torvald Женя Галич 29 апреля отметил свой 39-й день рождения.

В этот день музыкант попросил не дарить ему подарки, а объявил благотворительный сбор на нужды батальона, где он несет службу с начала полномасштабной войны.

"Друзья, сегодня у меня день рождения. Как и в прошлом году, прошу поздравить донатов на нужды нашего батальона, который сейчас находится на восточном направлении", – попросил Галич.

Неожиданностью для Жени стало то, что к сбору присоединилась и 9-летняя дочь Ева. Девочка перевела для батальона отца все свои собственные средства, а в назначенные платежи написала "С днем рождения, тату". Таким поступком дочь девочка довела Женю до слез.

"Моя маленькая доченька. Горжусь. Рыдаю", — поделился эмоциями в Instagram музыкант.

Дочь Жени Галича умилила его подарком на день рождения / Фото: instagram.com/jenia_galich

Напомним, что на днях Женя Галич вместе со своей группой O.Torvald впервые за время войны выпустил песню – эмоциональный трек "Дыши".

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