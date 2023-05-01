У Наталки Денисенко заболел 5-летний сын: "Ночь была с температурой"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделились печальными новостями, что ее 5-летний сын заболел.

Как рассказала в Instagram-stories знаменитость, у Андрюши всю ночь держалась высокая температура. Так что к утру артистка поехала с ним к врачу.

Сын Наталки Денисенко и Андрея Фединчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как оказалось, болезнь маленького сына артистки – это психосоматическая история. Когда Наталка приехала из командировки домой, то организм Андрюши дал слабину.

"С сынишкой, думаю, получилась психосоматическая история: я приехала из командировки, он соскучился, расслабился и организм решил приболеть возле мамочки", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко догадывается, почему ее сын заболел / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Тем временем врач назначил Андрею курс лечения. Сыну Наталки будут делать ингаляции.

"Съездили к врачу. Мы, как всегда, на ингаляциях… Пожелайте скорейшего выздоровления", — написала актриса.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко устроила с сыном фотосет. Между тем поклонники знаменитости обратили внимание, что маленький Андрюша – это копия папы, актера Андрея Фединчика.

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