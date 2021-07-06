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DOROFEEVA с розовыми волосами выдала соло на гитаре на Atlas Weekend

DOROFEEVA с розовыми волосами выдала соло на гитаре на Atlas Weekend

MOZGI Entertainment

Артистка удивила фанов.

Украинская певица Надя Дорофеева выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Как призналась сам артистка, она пополнила чек-лист своих "сольных" впервые такими пунктами, как выступить на масштабном фестивале Украины и спеть вместе с более 80 тысячами зрителей.

© MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment
© MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment

На сцене артистка появилась с розовым каре, в белом топе и белых широких штанах. Выступление Дорофеевой сопровождалось игрой музыкантов Мишей Бирченко и Женей Пугачевым вживую. Заметим, что вчера вечером Надя удивила своих поклонников, когда в номере на песню vperedi сама сыграла на гитаре. На Atlas Weekend артистка показала часть новой сольной программы dofamin: спела хиты gorit, "Почему", a tebe ..., bam bam, vecherinka, представила песни fenomenal и один из самых разрывных синглов первого киевского сольника — vperedi.

© MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment
© MOZGI Entertainment
MOZGI Entertainment

"Наконец я познакомила весь Киев и зрителей по всей стране с сольным проектом DOROFEEVA. Я видела сияющие глаза людей, слышала, как десятки тысяч голосов пели со мной — и это очень сильно заряжало. Я в диком восторге от сцены Atlas Weekend, звук на высоте люди крутые — мы с командой сильно кайфанули! Хочется, чтобы это летнее фестивальное настроение не заканчивалось", — поделилась эмоциями Надя.

Отметим, что вчера на фестивале Atlas Weekend также запомнился певец MELOVIN. После своего выступления он совершил каминг-аут и слился в поцелуе сначала с девушкой, а потом с парнем.