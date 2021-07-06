DOROFEEVA с розовыми волосами выдала соло на гитаре на Atlas Weekend

Артистка удивила фанов.

Украинская певица Надя Дорофеева выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Как призналась сам артистка, она пополнила чек-лист своих "сольных" впервые такими пунктами, как выступить на масштабном фестивале Украины и спеть вместе с более 80 тысячами зрителей.

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

На сцене артистка появилась с розовым каре, в белом топе и белых широких штанах. Выступление Дорофеевой сопровождалось игрой музыкантов Мишей Бирченко и Женей Пугачевым вживую. Заметим, что вчера вечером Надя удивила своих поклонников, когда в номере на песню vperedi сама сыграла на гитаре. На Atlas Weekend артистка показала часть новой сольной программы dofamin: спела хиты gorit, "Почему", a tebe ..., bam bam, vecherinka, представила песни fenomenal и один из самых разрывных синглов первого киевского сольника — vperedi.

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

"Наконец я познакомила весь Киев и зрителей по всей стране с сольным проектом DOROFEEVA. Я видела сияющие глаза людей, слышала, как десятки тысяч голосов пели со мной — и это очень сильно заряжало. Я в диком восторге от сцены Atlas Weekend, звук на высоте люди крутые — мы с командой сильно кайфанули! Хочется, чтобы это летнее фестивальное настроение не заканчивалось", — поделилась эмоциями Надя.

Отметим, что вчера на фестивале Atlas Weekend также запомнился певец MELOVIN. После своего выступления он совершил каминг-аут и слился в поцелуе сначала с девушкой, а потом с парнем.

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