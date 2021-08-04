Экс-муж Ирины Билык полностью сбрил волосы и показал, как выглядит

Аслан, похоже, решил кардинально изменить свою жизнь.

Бывший муж украинской певицы Ирины Билык, фотограф Аслан Ахмадов, которые официально развелись, похоже, после разрыва с женой решил изменить свою жизнь.

А начал продюсер из прически. Ахмадов обратился к кардинальным экспериментам и полностью сбрил длинные пряди. Результатом экс-избранник звезды поделился в своих Instagram-stories. Аслан запостил Селфи, которое сделал, сидя в авто.

instagram.com/aslanahmadov

Фотограф также сделал себе усы, сбрив бороду.

Как отреагировали на смену имиджа фолловеры продюсера, пока неизвестно.

Заметим, о браке Ирины Билык и Аслана Ахмадова стало известно в 2016 году. Для звезды это стал первый официальный брак. После разрыва артистка назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". Пара воспитывает общего 5-летнего сына Табриза.

Напомним, не так давно Ирина Билык похвасталась первой зарплатой 5-летнего сына. Мальчику заплатили гонорар за рекламу.

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