Ирина Билык похвасталась первой зарплатой 5-летнего сына

Мальчику заплатили гонорар за рекламу.

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросших сыновей в семейной фотосессии, похвасталась достижением младшего сына Табриз.

В сторис своей страницы в Instagram звездная мама поделилась, что мальчик получил свой первый гонорар. За съемку в рекламе ему заплатили тысячу гривен. Также Билык сообщила, на что Табриз потратил свои честно заработанные деньги. Он купил игрушки и вкусности.

instagram.com/bilyk_iryna

instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, что пост в своем фотоблоге Ирина перерепостила со страницы бывшего мужа, фотографа Аслана Ахмадова. Как известно Табриз является сыном Ирины и Аслана и родился от суррогатной матери. Судя по сторис, экс-супруги остались в хороших дружеских отношениях и продолжают общаться ради сына.

instagram.com/bilyk_iryna

instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, что в конце апреля этого года Ирина Билык со слезами на глазах объявила о разводе с мужем. Инициатором разрыва отношений стала певица. По ее словам, экс-возлюбленный год не приезжал к ним с сыном Табриз из России.

О браке Ирины Билык и Аслана Ахмадова стало известно в 2016 году. Для звезды это стал первый официальный брак.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку