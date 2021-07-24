Экс-"НеАнгелы" Виктория подчеркнула загорелое стройное тело бикини со змеиным принтом

Артистка позировала на фоне океана и неба.

Экс-участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая начала сольный проект под псевдонимом VIKTORIA, взбудоражила воображение поклонников.

Сейчас знаменитость находится в теплых краях на отдыхе, где принимает солнечные ванны и плавает в океане. С поклонниками Виктория поделилась пикантным кадром, на котором предстает в бикини изумрудного цвета со змеиным принтом.

instagram.com/vikanablack

Образ исполнительницы дополнил серебристый платок и темные очки.

"Некоторые люди — как облака. Как уйдут, сразу такой отличный день…" — загадочно подписала фотографию певица.

Поклонники отметили, что артистка выглядит великолепно, а кто-то сказал, что Виктория настоящая "куколка".

Напомним, месяц назад VIKTORIA представила дебютный сольный трек и клип на него, в котором посветила упругими ягодицами.

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