24 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

24 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают Международный день заботы о себе

Какой сегодня день

24 июля в мире отмечают Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее.

Международный день заботы о себе

Ежегодно 24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Его цель — напомнить людям, что оставаться в здоровом теле и твердой памяти можно только при условии правильного образа жизни 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Для этого существуют 7 правил, которых стоит придерживаться:

Полноценный сон — 7-9 часов в сутки.

Рациональное питание — до 5 раз с нагрузкой в первой половине дня, а также не злоупотреблять жареным, копченым, сладким, выпивать жидкости до 2 литров в сутки, исключить из рациона полуфабрикаты, фаст-фуды и тому подобное.

Исключить вредные привычки.

Заниматься физкультурой.

Находить время для хобби и отдыха.

Быть приветливыми, уравновешенными и найти гармонию в себе и с теми, кто вас окружает.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

24 июля православные чтят память Блаженной княгини Ольги, мученицы Евфимии.

Блаженная княгиня Ольга

Утверждению христианства на Руси во времена князя Владимира предшествовало княжение великой княгини Ольги. Княгиня родилась в языческой семье в поселке Витубы неподалеку Пскова.

Когда ее увидел во время охоты будущий Киевский князь Игорь он полюбил Ольгу, а когда утвердился в Киеве, женился на ней.

В правлении Игорь лояльно относился к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. В 945 году князь Игорь был убит древлянами, а княгиня жестоко отомстила им за убийство мужа. Она успешно руководила государством и укрепила власть Киевского великого князя.

Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая создательница культуры Киевской Руси. Она решительно отказалась от вторичного брака, сохраняя великокняжеский престол для сына Святослава, который рос. Много трудов приложила святая княгиня Ольга для укрепления обороны страны, а в 955 году приняла святое Крещение с именем Елена.

Она привела ко Христу многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного язычника, но князь Святослав остался глух к призывам матери. Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга стала основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на строительство псковского храма.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.

В этот период часто шли дожди, которые портили сено, что сушилось, так и прозвали в народе княгине Ольге "синогнойкой". Крестьяне молились святой, просили ее послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

Просить святую с плохими намерениями было строго запрещено. Кроме того, любители рыбалки молились Ольге о удачный улов.

Приметы:

Гром гремит на Ольгу — будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля — к длительной непогоды.

Солнечный день 24 июля — будет хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя стирать — после этого могут болеть руки;

Нельзя планировать свадьбу — брак в таком случае может быть недолгим;

Нельзя ссориться с родными, потому что будет сложно помириться;

Для именинника есть свои запреты: нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, нельзя купаться и планировать свадьбу.

Что произошло в этот день

1015 — в борьбе за киевский престол убит князь Борис, один из первых русских святых.

1623 — поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко к Керченскому проливу.

1751 — сенат издал указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и направил его в канцелярию К. Разумовского.

1911 — американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу.

1918 — гетман Павел Скоропадский утвердил законы о всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию.

1945 — на Потсдамской конференции президент США Трумэн Гарри сообщил Сталину о создании "чрезвычайно мощного оружия" — ядерной бомбы.

1981 — в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

1990 — впервые перед домом Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг.

1991 — торжественное открытие памятной доски в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

Кто родился в этот день

1802 — Александр Дюма (отец), известный французский писатель.

1833 — Петр Перемежко, украинский гистолог, профессор. Первым сделал открытие митоза (независимо от В. Флемминга и В. Шляйхер).

1897 — Амелия Эрхарт, американская писательница и пилот; первая женщина-пилот, которая перелетела через Атлантический океан.

1900 — Зельда Фицджеральд, жена американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, писательница.

1905 — Анатоль Кудрик, украинский писатель, поэт и журналист — известный в досоветской Львове и в Западной диаспоре.

1907 — Василий Мысык, поэт, переводчик. Узник сталинских концлагерей.

1912 — Николай Гриценко, украинский, советский актёр театра и кино ( "Анна Каренина", "Хождение по мукам", "Земля Санникова", "Семнадцать мгновений весны", "Адъютант его превосходительства").

1912 — Степан Радион, украинский журналист, писатель, библиограф.

1928 — Игорь Дмитренко, украинский физик в области сверхпроводимости и низкотемпературного материаловедения, академик.

1963 — Лилия Золотоноша, украинская поэтесса, юрист, журналист, общественный деятель.

1967 — Дмитрий и Виталий Капрановы, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.

1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

1971 — Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматург.

1976 — Ярослава Бабич, украинская поэтесса.

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