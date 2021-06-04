Экс-"НеАнгелы" Вика посветила упругими ягодицами в боди в дебютном клипе

Артистка представила видео на трек "Мы не ангелы".

Экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая взяла себе псевдоним VIKTORIA, порадовала фанов дебютной видеоработой.

Артистка представила видео на сольный трек "Мы не ангелы". Режиссером видео выступил DVIZHON. В клипе фанаты увидят Викторию в нескольких соблазнительных образах. Исполнительница появится в обольстительном боди, которое подчеркнет ее фигуру, в пышном эффектном платье, а также в обтягивающем полупрозрачном платье с короной на голове.

"Финал группы "НеАнгелы" и старт сольной карьеры, где я — другая: настоящая ... ваша ... и своя ... я творчески стала совсем переродившаяся. Об этом и, собственно, эта видео работа гениального режиссера, с которым нас ждет продуктивное будущее. В клипе для вас, дорогие, будет особый кадр — референс к "НеАнгелам". Я убеждена, он не останется незамеченным", — прокомментировала выход работы Виктория.

Поклонникам дебютная работы Виктории очень понравилась:

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Напомним, что недавно экс-коллега Виктории Слава Каминская порадовала поклонников забавной видеоработой на танцевальный трек "Slava Bogu".

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