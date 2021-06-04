Екс"Неангел" Віка посвітила пружніми сідницями у боді в дебютному кліпі

Артистка представила відео на трек "Мы не ангелы".

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха, яка взяла собі псевдонім VIKTORIA, потішила фанів дебютною відеороботою.

Артистка представила відео на сольний трек "Мы не ангелы". Режисером відео виступив DVIZHON. У кліпі фанати побачать Вікторію у декількох спокусливих образах. Виконавиця постане у звабливому боді, яке підкреслить її фігуру, у пишній ефектній сукні, а також у обтислій напівпрозорій сукні з короною на голові.

"Фінал гурту "НЕАНГЕЛИ" та старт сольної кар'єри, де я - інша: справжня... ваша ... і своя ... бо я творчо стала зовсім перероджена. Про це та, власне, ця відеоробота геніального режисера, з яким нас чекає продуктивне майбутнє. У кліпі для вас, любі, буде особливий кадр - референс до "НЕАНГЕЛІВ". Я переконана, він не залишиться непоміченим", - прокоментувала вихід роботи Вікторія.

Шанувальникам дебютна роботи Вікторії дуже сподобалася:

Яка ж ви неймовірна! Кліп відгукнувся мурахами шкірою

Гарний голос, гарний кліп, гарна пісня! У сольній кар'єрі більше можливостей показати себе у всій красі

Дуже сподобався кліп! Така ефектна, прекрасна

Нагадаємо, що нещодавно ексколега Вікторії Слава Камінська потішила прихильників кумедною відеороботою на танцювальний трек "Slava Bogu".

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