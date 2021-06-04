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"Бомба": наречена Роналду блиснула шикарними формами в купальнику

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"Бомба": наречена Роналду блиснула шикарними формами в купальнику

Джорджина Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес

Ефектний кадр сексапільної брюнетки.

Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, похизувалася фігурою у стильному купальнику.

Обраниця 36-річного форварда опублікувала в Instagram кадр, на якому вона засвітила шикарні форми в наряді від італійського виробника пляжного одягу effek.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio

Шанувальники вже оцінили кадр мільйоном лайків і захопленими коментарями. "Бомба", "Божественна", "Яке тіло", "Королева", "Богиня", - писали вони.

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

  • Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
  • Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
  • А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, спокуслива наречена Роналду привідкрила груди перед камерою.