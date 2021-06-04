Порошенко прийшов на допит до СБУ у справі Медведчука-Козака

У провадженні експрезидент фігурує як свідок.

Колишній президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у п'ятницю, 4 червня, прийшов на допит у справі Медведчука-Козака до Служби безпеки України.

Про це розповіли у ТСН.12:00.

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П'ятий президент прийшов до СБУ разом з адвокатом і наразі дає свідчення у справі Медведчука. У цьому провадженні Порошенко виступає як свідок. У спецслужбі повідомляли, що його свідчення важливі для всебічного вивчення справи про державну зраду: підозри раніше висунули куму Путіна Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку.

До слова, 27 травня Порошенко не з'явився до СБУ на допит. Його спочатку перенесли на 31 травня, але на прохання адвокатів лідера "Європейської солідарності" його перенесли.

Новини України: Петра Порошенка допитує СБУ у справі Медведчука

Як повідомлялося, 11 травня підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму Віктору Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Йдеться, зокрема, про домовленості Медведчука з представниками російського уряду про перереєстрацію в окупованому Криму підприємства з видобутку корисних копалин. Стверджують, що він передавав РФ нформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ через свого соратника Тараса Козака.

У четвер, 13 травня, у Печерському суді міста Києва Медведчуку обрали запобіжний захід: відправили під домашній арешт. Наступного дня на нардепа від фракції "ОПЗЖ" надягли електронний браслет.

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