"Бомба": невеста Роналду блеснула шикарными формами в купальнике

Эффектный кадр сексапильной брюнетки.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, похвасталась фигурой в стильном купальнике.

Избранница 36-летнего форварда опубликовала в Instagram кадр, на котором она засветила шикарные формы в наряде от итальянского производителя пляжной одежды effek.

instagram.com/georginagio

Поклонники уже оценили кадр миллионом лайков и восторженными комментариями. "Бомба", "Божественная", "Какое тело", "Королева", "Богиня", - писали они.

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, соблазнительная невеста Роналду приоткрыла грудь перед камерой.

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