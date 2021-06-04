"Бомба": невеста Роналду блеснула шикарными формами в купальнике

Эффектный кадр сексапильной брюнетки.
Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, похвасталась фигурой в стильном купальнике.
Избранница 36-летнего форварда опубликовала в Instagram кадр, на котором она засветила шикарные формы в наряде от итальянского производителя пляжной одежды effek.
Поклонники уже оценили кадр миллионом лайков и восторженными комментариями. "Бомба", "Божественная", "Какое тело", "Королева", "Богиня", - писали они.
Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, соблазнительная невеста Роналду приоткрыла грудь перед камерой.