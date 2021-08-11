Экс-жена Эминема пыталась покончить с собой — СМИ

Женщина не подпускала к себе медиков.

Бывшая жена известного рэпера Эминема и мать его единственной дочери Хейли Кимберли Скотт пыталась покончить с собой.

Как отмечает надежный источник издания TMZ, в конце июля кто-то позвонил в полицию и сообщил о суицидальном поведении экс-жена рэпера. На место инцидента также прибыла карета скорой помощи.

Когда они приехали, то увидели в доме на полу много крови, а в самой Кимберли было несколько небольших порезов на ноге.

Женщина вела себя агрессивно и не подпускала медиков, которые хотели ей помочь. Правоохранителям приходилось держать ее.

Бывшую жену рэпера отправили в больницу, где она прошла медицинское и психологическое обследование.

Сейчас женщина уже дома.

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Отметим, что Эминем и Кимберли Скотт поженились в 1999 году, а через два года разошлись. Однако, сошлись на несколько месяцев в 2006 году.

Напомним, звезда популярного сериала "Игра престолов" Харингтон также хотел наложить на себя руки. Недавно актер рассказал, как боролся с суицидальными мыслями, которые у него появились из-за алкогольной зависимости.

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