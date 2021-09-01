Экс-жена Узелкова в бикини показала упругие ягодицы

Женщина поделилась откровенной фотографией.
Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездная фитнес-тренерша Марина Боржемська, которая недавно в белоснежном платье со спущенными плечами позировала возле озера, очередной раз показала свою стройную фигуру.
На странице в Instagram фитнес-тренерша разместила кадр, на котором предстала в черном бикини. На фото Марина позирует на фоне моря, повернувшись к камере спиной. Видно, что звезда любуется красивым видом.
Знаменитость выбрала такую позу, которая хорошо демонстрирует ее упругие ягодицы. Свое короткие волосы загорелая Марина распустила.
Фотография была сделана в Греции.
Напомним, у Марины Боржемской идеально прокачанное тело. Недавно знаменитость который раз показала это. Звезда была на дне рождения, на которое надела белые брюки с принтом с высокой талией и белый топ с воланами. Наряд Боржемской хорошо подчеркнул ее прокачанный пресс.