Экс-жена Виктора Павлика похвасталась стройными ножками в синем платье

Лора Созаева подумала о том, какие стадии проходит человек после измены.

Экс-жена певца Виктора Павлика Лора Созаева похвасталась стройной фигурой в красивом синем платье.

На странице в Instagram экс-избранница артиста разместила серию снимков, сделанных во время недавней фотосессии. На фото Лора предстает улыбающейся и игриво смотрит в камеру. На одном из снимков Созаева продемонстрировала красивые стройные ножки.

instagram.com/lora.sozaeva

Под фотографиями женщина поразмыслила об изменах. В частности Лора отметила, что "это только иллюзия, что мужчины изменяют чаще женщин".

"Люди переживают измену по-разному: впадают в шок, депрессию, начинают ненавидеть себя и партнера. Переживания, связанные с изменой, делятся на восемь стадий. В зависимости от психологических особенностей жертвы они удлиняются, укорачиваются, исчезают", — отметила Созаева и перечислила восемь степеней проживания измены.

instagram.com/lora.sozaeva

instagram.com/lora.sozaeva

"Шок и неверие. Агрессия, направленная на себя. Агрессия, направленная на мужа и его любовницу. Ощущение отсутствия будущего. Стремление к исходной точке. Возвращение к прошлому нет. Истощение. Принятие решения и стабилизация ситуации", — поделилась Лора.

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