Евгения Эмеральд растрогала кадрами, как мужчину на фронт провожала

Украинская защитница Евгения Эмеральд после рождения дочери показала, как провожала на фронт своего мужа, бойца ВСУ Евгения Стипанюка.

Военный приехал специально, чтобы поддержать свою жену во время родов. Однако побыть с родными мужчина смог всего неделю и уже вынужден был ехать обратно на службу. В сторис в Instagram Эмеральд умилила кадрами с любимым и дочерью.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Очень тебя не хватает..." — написала Евгения.

Также защитница показала, как провожала мужчину. Она поделилась милым видео, где Евгений держал на руках новорожденную дочь и нежно прижимал к себе на прощание.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Береги себя, мы тебя ждем...", — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, накануне отъезда мужчина сделал ценный подарок жене за рождение дочери.

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