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Евгения Эмеральд растрогала кадрами, как мужчину на фронт провожала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
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Евгения Эмеральд растрогала кадрами, как мужчину на фронт провожала

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Военнослужащий смог побыть с родными всего неделю.

Украинская защитница Евгения Эмеральд после рождения дочери показала, как провожала на фронт своего мужа, бойца ВСУ Евгения Стипанюка.

Военный приехал специально, чтобы поддержать свою жену во время родов. Однако побыть с родными мужчина смог всего неделю и уже вынужден был ехать обратно на службу. В сторис в Instagram Эмеральд умилила кадрами с любимым и дочерью.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Очень тебя не хватает..." — написала Евгения.

Также защитница показала, как провожала мужчину. Она поделилась милым видео, где Евгений держал на руках новорожденную дочь и нежно прижимал к себе на прощание.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Береги себя, мы тебя ждем...", — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд провела мужчину на фронт / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, накануне отъезда мужчина сделал ценный подарок жене за рождение дочери.

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Дата публикации
Просмотры
785
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