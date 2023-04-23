Евгения Эмеральд растрогала кадрами, как мужчину на фронт провожала

Военнослужащий смог побыть с родными всего неделю.
Украинская защитница Евгения Эмеральд после рождения дочери показала, как провожала на фронт своего мужа, бойца ВСУ Евгения Стипанюка.
Военный приехал специально, чтобы поддержать свою жену во время родов. Однако побыть с родными мужчина смог всего неделю и уже вынужден был ехать обратно на службу. В сторис в Instagram Эмеральд умилила кадрами с любимым и дочерью.
"Очень тебя не хватает..." — написала Евгения.
Также защитница показала, как провожала мужчину. Она поделилась милым видео, где Евгений держал на руках новорожденную дочь и нежно прижимал к себе на прощание.
"Береги себя, мы тебя ждем...", — написала Эмеральд.
Напомним, накануне отъезда мужчина сделал ценный подарок жене за рождение дочери.
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