Группа KAZKA выпустила саундтрек к сериалу "Моя улюблена Страшко"

Композиция получила название "Цілувати тебе".

Группа KAZKA, солистка которой на днях шокировала шпагатом, представила новую песню "Цілувати тебе", которая стала главным саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко".

Новая композиция продолжает историю и тему песни "Красива серцем", посвященную борьбе с буллингом и хейтом в соцсетях. Тогда же фронтвумен группы Александра Зарицкая запустила одноименный челлендж в Instagram. Пользователи соцсети под хэштегом #КрасиваСерцем раскрыли свои истории, связанные с травлей в жизни и путями решения проблемы.

"Когда мы начали работу над главной песней сериала, у нашей команды родилось две композиции, которые вышли удивительно красивыми и транслировали эмоции главной героини. До какого-то момента мы не могли выбрать тот единственный трек, поэтому вместе с продюсерами сериала решили оставить оба. Если первая песня, "Красива серцем", о силе внутри каждого из нас, то "Цілувати тебе" — история об уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве — любви. Любви к людям, окружающему миру и любимому человеку", — поделилась Александра Зарицкая.

Работа над саундтреком настоящий эксперимент для KAZKA, ведь по звучанию трек отличается от предыдущего репертуара группы. Хотя песня остается в поп-жанре с элементами электро-фолка, "Цілувати тебе" звучит более широко и открыто.

"Создание этой песни мы восприняли как челлендж. Обычно группа работает с совсем другим саундом, но несмотря на это мы, как нам кажется, не потеряли себя. По традиции при создании мелодии использовали украинские народные инструменты и музыкальные мотивы в современном прочтении. Например, в песни "Цілувати тебе" можно услышать звуки такого инструмента как дудук", — добавила певица.

Напомним, сериал "Моя улюблена Страшко" — адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty", который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более чем 180 стран мира.

Отметим, что уже сегодня, 30 августа в 20:45 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера сериала "Моя улюблена Страшко".

Смотрите украинскую версию популярного сериала уже сегодня на 1 + 1 video.

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