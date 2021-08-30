Масштабный пожар: в Милане горел 20-этажный жилой дом

Сообщений о пострадавших или погибших в настоящее время нет.

Масштабный пожар в жилом доме в Милане — через час пламя, которое вспыхнуло в одной из квартир, охватило двадцатиэтажный небоскреб.

Также читайте В Китае пылает небоскреб: в охваченных огнем квартирах спасатели ищут людей

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.

К счастью, оттуда успели эвакуировать людей — вывели два десятка жителей. Чтобы убедиться, что внутри не осталось жильцов, пожарным пришлось выбивать двери чуть ли не в каждой квартире.

60-метровое здание спроектировали в виде корабля, на крыше которого был алюминиевый парус — во время возгорания конструкция не выдержала высоких температур и упала на улицу. Причины пожара расследуются. По словам жильцов дома, фасады, которые вспыхнули слишком быстро, должны были быть огнеупорными.

Новости мира: в Милане горел 20-этажный жилой дом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку