Илона Гвоздева показала, как иметь безупречную фигуру маме двоих детей

Артистка поделилась своими секретами стройности.

Украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева поделилась с поклонницами, как она ухаживает за своим телом и чем занимается, чтобы держать себя в форме.

Чаще всего молодые мамы спрашивают звезду, как можно выглядеть так красиво матери двух детей. Как известно у Илоны дочь Валерия и сын Доминик, которому 1,3 года.

"Что делает мама двоих детей, чтоб иметь такую фигуру?" Этот вопрос вы часто мне задаете. Два-три раза в неделю я стараюсь посещать тренажерный зал и минимум три-четыре раза провожу танцевальные тренировки. Такой ритм жизни позволяет держать мое тело в тонусе, учитывая что моему второму малышу всего лишь 1 год 3 мес. Я не перегружаю свое тело железом и всякой кучей спортивного инвентаря, каждую тренировку стараюсь выполнять упражнения на разные группы мышц, но основной упор делаю на ноги, пресс и ягодницы. Руки и спина меньше", – поделилась Гвоздева.

Также она подчеркнула, что очень важно, чтобы спорт был частью жизни:

"Вы должны понять главное- спорт в вашей жизни должен присутствовать не к определенному случаю или цели, а просто быть с вами по жизни, как и здоровый сон, питание, работа и семья", — отметила танцовщица.

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