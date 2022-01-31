Ілона Гвоздьова показала, як мати бездоганну фігуру мамі двох дітей

Артистка поділилася власними секретами стрункості.

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальницями, як вона доглядає за своїм тілом і чим займається, аби тримати себе у формі.

Частіше за все молоді мами запитують у зірки, як можна мати такий гарний вигляд матері двох дітей. Як відомо у Ілони донька Валерія і син Домінік, якому 1,3 роки.

"Що робить мати двох дітей, щоб мати таку фігуру? Це запитання ви часто мені ставите". Два-три рази на тиждень я намагаюся відвідувати тренажерний зал і щонайменше три-чотири рази проводжу танцювальні тренування. Такий ритм життя дозволяє тримати моє тіло в тонусі, враховуючи що моєму другому малюку лише 1 рік 3 міс. Я не перевантажую своє тіло залізом і будь-якою купою спортивного інвентарю, кожне тренування намагаюся виконувати вправи на різні групи м'язів, але основний упор на ноги, прес і сідниці. Руки та спина менше", - поділилася Гвоздьова.

Також вона наголосила, що дуже важливо, аби спорт був частиною життя:

"Ви повинні зрозуміти головне – спорт у вашому житті повинен бути присутнім не до певної нагоди або мети, а просто бути з вами по життю, як і здоровий сон, харчування, робота та сім'я", - зазначила танцівниця.

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