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Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Думала, умираю"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
549
Время на прочтение
1 мин
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Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Думала, умираю"

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица показалась с покрасневшим лицом.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.

Жалобами на самочувствие танцовщица поделилась в сторис в Instagram. Илона записала видео без макияжа, на котором показала, что на ее лице появились красноты. Как рассказала танцовщица, к простуде добавилась еще и аллергическая реакция.

"Вот такая история продолжается у меня на лице. К болезни еще добавилась аллергия", — поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Самочувствие танцовщицы несколько дней было просто ужасным. В какой-то момент, по словам Илоны, ей показалось, что она умирает.

"Ощущения были паскудны. Думала, умираю. Зуд, глаза в слезах, красные, вокруг носа все красное и раздраженное, дышать нечем, горло болит, по ночам без сна, запах и вкус почти не ощутимы", — рассказала о своих симптомах хореограф.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Однако Гвоздева чувствует себя лучше. Танцовщица не покидает рабочие дела и общается с поклонниками в соцсетях.

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Дата публикации
Просмотры
549
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