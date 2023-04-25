В России сгорел поселок, есть погибший: фото, видео

Также рядом горит еще четыре села.

В России во вторник, 25 апреля, почти полностью сгорел поселок Сосьва Свердловской области. Были уничтожены жилые дома, предприятия и местная колония.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Возгорание в поселке произошло после обеда 25 апреля на местной пилораме. Огонь быстро опрокинулся и там загорелись жилые дома, в том числе и многоэтажки. Сгорели также колония, пилорама и предприятие по производству асфальта и бетона. В общей сложности огонь уничтожил 92 дома.

В русской деревне Сосьва сгорело много домов. Фото: российские пропагандисты

Россияне, которые ежедневно радуются из-за уничтожения украинских городов, когда похоже случилось у них заговорили о "аде и огненном апокалипсисе".

В России сгорел поселок. Фото: российские пропагандисты

Известно уже, что в поселке погиб один человек. Ее тело обнаружили под завалами. Пожар в поселке продолжается. Пропаганда также пишет, что рядом произошло возгорание в еще четырех селах.

В российском поселке Сосьва сгорело 92 дома. Фото: российские пропагандисты

Огонь в Сосьве быстро распространяется. Фото: русская пропаганда.

Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что жители Сосьвы принимали участие в войне против Украины. Известно, что один из уроженцев этого населённого пункта был ликвидирован в нашем государстве.

Напомним, в Москве разработали инструкцию на случай нападения беспилотника Украины во время парада 9 мая.

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