В Запорожье раздались взрывы: что известно

Россияне в очередной раз атакуют Запорожье.

В Запорожье во вторник, 25 апреля, во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. В ОВА местных призывали находиться в безопасных местах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", — написал Малашко.

Мониторинговые телеграммы-каналы пишут, что Запорожье может находиться под атакой дронов. Пока официальной информации о том, чем оккупанты обстреливают город, нет.

Напомним, российские террористы ночью, 25 апреля, в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что часть дронов удалось уничтожить.

Также в ночь на понедельник, 24 апреля, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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